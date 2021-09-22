شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تفشل هجوما للمليشيا في محور مريس بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ الضالع

أفشلت وحدات القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية في محور مريس بمحافظة الضالع، الأربعاء 22 سبتمبر /أيلول 2021، محاولة تسلل للمليشيات الحوثية أعقبها محاولة هجومية.



وبينت مصادر عسكرية ميدانية، بأن مليشيات الحوثي نفذت عملية هجومية إثر فشل تسلل لها باتجاه مواقع القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية في وينان وحصن شداد والقائم والزيلة والقهرة.

ووفق المصادر، فإن عددا من العناصر المتسللة لقيت مصرعها وأصيب آخرون بمواجهات مباشرة، مادفع المليشيات الحوثية إلى شن قصف هستيري بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بغية إخراج جرحاها لتندلع معركة استمرت نحو ساعة