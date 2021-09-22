شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021م، تسجيل 37 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 6 محافظات محررة.



وقالت اللجنة ان الاصابات المؤكدة الجديدة توزعت بواقع: (14 في حضرموت، 13 في عدن، 4 في البيضاء، 3 في تعز، حالتان في مأرب، وحالة وحيدة في شبوة).

كما تم تسجيل 4 حالات وفاة و19 حالة شفاء جميعها في حضرموت.

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكد اصابتها في مختلف المناطق اليمنية المحررة 8789 حالة، منها 1658 حالة وفاة، و 5438 حالة شفاء