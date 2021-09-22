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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021م، تسجيل 37 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 6 محافظات محررة.

 

وقالت اللجنة ان الاصابات المؤكدة الجديدة توزعت بواقع: (14 في حضرموت، 13 في عدن، 4 في البيضاء، 3 في تعز، حالتان في مأرب، وحالة وحيدة في شبوة).

 

كما تم تسجيل 4 حالات وفاة و19 حالة شفاء جميعها في حضرموت.

 

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكد اصابتها في مختلف المناطق اليمنية المحررة 8789 حالة، منها 1658 حالة وفاة، و 5438 حالة شفاء

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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