شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المشتركة تسقط طائرة مسيّرة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

أسقطت دفاعات القوات المشتركة، الأربعاء 22 سبتمبر /أيلول2021م، طائرة مسيرة هجومية هي الثانية في أقل من 24 ساعة تابعة للمليشيات الحوثية جنوب الحديدة غربي اليمن.



وأفاد مصدر عسكري، بأن المسيّرة الحوثية تحمل قنابل حاولت التحليق فوق منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه وسرعان ما تم التعامل معها وإسقاطها.

يُشار إلى أن القوات المشتركة كانت قد أسقطت يوم أمس الثلاثاء طائرة مسيّرة هجومة تابعة لمليشيات الحوثي تحمل قنابل عيار 40 ملم، حاولت التحليق في سماء مديرية حيس بجبهة حيس التي شهدت تصعيدا خطيرا من قبل المليشيات التابعة لإيران خلال الأيام القليلة الماضية تكلل بدروس قاسية لها على يد أبطال القوات المشتركة