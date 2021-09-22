شكرا لبحثكم عن خبر شبوة.. القوات الحكومية بمساندة رجال القبائل وطيران التحالف تستعيد مواقع في عسيلان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف رئيس الوزراء السابق حيدر ابوبكر العطاس هجوم ميليشيات الحوثي على محافظة شبوة ، يوم امس الثلاثاء، ودخولهم مديريتي عين وبيحان العليا. وأكد العطاس ان عدم

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