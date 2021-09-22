مستجدات المعارك في جبهات شبوة ومأرب خلال الساعات الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ شبوة

أكد محافظ شبوة محمد صالح بن عديو استمرار المعركة مع مليشيا الحوثي في جميع جبهات مديرية بيحان غرب المحافظة.



وذكر بن عديو مخاطباً أفراد الجيش الوطني والمقاومة، أن المعركة مع المليشيا هي معركة كل الأحرار من أبناء الوطن، مشيراً إلى دور طائرات التحالف في استهداف مواقع وأهداف لمليشيا الحوثي.

وتشهد جبهات شبوة معارك عنيفة منذ يوم أمس، حيث لقي عشرات الحوثيين مصرعهم على يد أفراد الجيش والمقاومة ورجال القبائل.

وكانت المليشيا قد حققت تقدماً في مديريتي عين وبيحان، بعد معارك عنيفة مع أفراد الجيش الوطني.

على صعيد متصل، قُتل ناصر المرادي، مدير مديرية حريب جنوب محافظة مأرب، في معارك ضد ميليشيا الحوثي في محافظة شبوة.

وقال مصدر محلي، إن الحريبي قتل إلى جانب مرافقيه أثناء مواجهة مليشيا الحوثي التي تقدمت في مديريتي عين وبيحان، في محاولة للالتفاف على مديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب والتي وصلت إلى أجزاء منها ظهر اليوم.

وتبعد مديرية حريب نحو أربعين كيلومترا عن مدينة مأرب، وتحاول الميليشيا الالتفاف عبرها لتحقيق تقدم نحو المحافظة التي سبق وأن شن الحوثيون عليها هجمات عنيفة مخلفين خسائر كبيرة في صفوف المدنيين