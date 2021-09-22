شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تستعيد مقر اللواء 163 ومناطق أخرى في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

شنت قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل صباح اليوم الأربعاء، هجوما معاكساً تمكنت خلاله من استعادة مواقع مهمة في مديرية "عسيلان"، غربي محافظة شبوة.



وأكدت مصادر عسكرية استعادة قوات الجيش لمقر اللواء "١٦٣"، الواقع في منطقة "السويداء"، شمال غرب شبوة، كما تمكنت من تحرير منطقة "السليم"، بما فيها "جبل السليم" الاستراتيجي.

ولفتت المصادر الى تقدم قوات الجيش والمقاومة باتجاه مفرق "النقوب" بمديرية عسيلان، بعد أن انتهت هجمته أمس إلى السيطرة على مديريات بيحان وعين وعسيلان شمال غرب شبوة.

في السياق تشهد مديرية "حريب" في محافظة مارب مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي منذُ مساء أمس الثلاثاء، بعد أن هاجمتها مليشيات الحوثي من جهة مديرية "عين" التابعة لمحافظة شبوة.