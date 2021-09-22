ليندر كينغ: يجب العمل مع الشركاء الدوليين من أجل تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية والاقتصادية لليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

شدد المبعوث الأمريكي، تيم ليندر كينغ، على ضرورة وقف مليشيا الحوثي لجميع العمليات العسكرية والأعمال المزعزعة للاستقرار.



وقال، خلال لقائه رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، في الرياض، إن تجنيد الحوثي للأطفال والتصعيد العسكري كلها ممارسات تعمل على تقويض جهود السلام.

وأكد استعداد بلاده لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات الإنسانية لليمن، وبناء سلام دائم، كما شدد على ضرورة حل المعضلة الاقتصادية، مشيرا -في الوقت ذاته- إلى أنه لا يمكن تحسن الأوضاع الإنسانية إلا بإحلال السلام.

وأفاد بأن الوضع يتطلب إعادة إحياء الانشطة الاقتصادية، وكل مصادر الطاقة، والعمل مع الشركاء الدوليين من أجل ذلك، وتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية والاقتصادية.

كما أنهى مبعوث الأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، أولى محادثاته في مسقط ضمن مساعيه لإحياء العملية السياسية المتوقفة في اليمن.

والتقى غروندبرغ هناك كبير المفاوضين الحوثيين، محمد عبدالسلام، والوسطاء العمانيين، في أول جولة له إلى المنطقة بدأها من العاصمة السعودية (الرياض).