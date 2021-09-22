شكرا لبحثكم عن خبر سحب تمويل أمريكى لنظام القبة الحديدية الإسرائيلى بقيمة مليار دولار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سحب أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، تمويلا عسكريا بقيمة مليار دولار لإسرائيل من مشروع قانون لتمويل الحكومة الأمريكية بعد اعتراضات من الليبراليين في المجلس.

وحسب موقع سبوتنيك، يمهد ذلك الطريق لمعركة محتملة في الكونجرس حول هذه المسألة في وقت لاحق من هذا العام.واعترض النواب الديمقراطيون على بند في مشروع قانون الإنفاق الحكومي الموقت، لتوفير تمويل بقيمة مليار دولار لتطوير نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدة".

وتنتج شركة ريثيون الأمريكية الكثير من مكونات القبة الحديدية.

ويناقش الكونجرس الأمريكي تشريعا لتمويل الحكومة الاتحادية حتى الثالث من ديسمبر ورفع حد الاقتراض في البلاد.

أجبر هذا الخلاف لجنة القواعد في مجلس النواب على التأجيل لفترة وجيزة قبل أن يتعهد قادة لجنة المخصصات بإدراج تمويل النظام الإسرائيلي في مشروع قانون للإنفاق الدفاعي في وقت لاحق من هذا العام. وقد يمهد ذلك الطريق لخلاف آخر حول المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وقال النائب الديمقراطي جمال بومان، إن "أعضاء مجلس النواب لم يُتح لهم الوقت الكافي للنظر في الأمر".

وقال بومان للصحفيين، "المشكلة هي أن القيادة تُلقي بشيء ما على طاولتنا وتعطينا حوالي خمس دقائق لنقرر ما سنفعله، ثم نحاول المضي قدما في ذلك".

قدمت الولايات المتحدة بالفعل أكثر من 1.6 مليار دولار لإسرائيل لتطوير وبناء نظام القبة الحديدية، وفقا لتقرير هيئة أبحاث الكونجرس الأمريكي العام الماضي. وهذا يعكس الدعم القوي الدائم لإسرائيل بين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في بيان، إن سحب التمويل "تأجيل فني"، وإن زعماء الحزب الديمقراطي الأمريكي أكدوا له أنه سيتم تحويل مبلغ تمويل القبة الحديدية قريبا.