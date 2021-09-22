تنظيم ندوة نقاشية بسيئون حول سرطان البروستاتا الأعراض والمسببات والوقاية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

نظم المركز الوطني لعلاج الأورام ومؤسسة الرسالة لمكافحة السرطان بوادي حضرموت والصحراء، ندوة نقاشية حول سرطان البروستاتا الأعراض والمسببات والوقاية ، ضمن حملة "نحن نقدر" للتوعية بسرطان البروستاتا.



وتناولت الندوة التي شارك فيها نخبة من الدكاترة المختصين مظاهر مرض سرطان البروستاتا وأعراضه والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض ، وكذا العوامل التي تزيد من احتمال حدوثه ، إضافة إلى طرق ووسائل العلاج المتاحة.

وأكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي على أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات والحملات التوعوية التي تعمل على نشر الثقافة الصحية في المجتمع، مؤكدا دعم ومساندة السلطة المحلية لهذه البرامج والأنشطة النوعية لما لها من أهمية في حياة المواطنين.

حضر الندوة مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء الدكتور هاني العمودي ، ورئيس هيئة مستشفى سيئون العام الدكتور أنيس عيديد ومدير المركز الوطني للأورام بوادي حضرموت والصحراء الدكتور هشام بن سميط وعدد من المختصين.