وزارة الاتصالات تحذر من عصابة تقوم بالنصب والاحتيال عبر تحويلات مالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

الخليج 365 - عدن

حذرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعاصمة المؤقتة عدن، من عصابة منظمة تقوم بعملية نصب واحتيال باسلوب حرفي ،وذلك بالادعاء بإنتسابها لمنظمات مانحة اوجهات حكومية، وسحب مبالغ مالية يتم تحويلها عبر محلات الصرافة لاشخاص يعملون ضمن العصابة.

وافاد تعميم صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ان الوزارة تلقت العديد من البلاغات والشكاوي التي توضح تعرض عدد من الاشخاص والجهات لعملية احتيال ونصب من هذه العصابة.

وأوضح التعميم، أن أفراد العصابة المنتحلون لعدة صفات وهويات يقومون بأستدراك الضحايا وإقناعهم بشتى الاساليب والادوات والحجج المبررة بأقامة تمويل مشاريع أودعم برامج وتحويل مبالغ مالية لذلك لاسماء هم بالاساس يعملون ضمن اطار العصابة.

وتهيب الوزارة، بالجميع اخذ الحيطة والحذر من التعاملات المشبوهه وتحويل مبالغ مالية دون التاكد من مصداقية الطرف الاخر، كما تخلي مسؤوليتها الكاملة من اي إجراء قانوني حيال ذلك ، كونه لا يستند من اختصاصات مهام الوزارة.

وفي ختام التعميم، دعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الجهات الأمنية والضبط القضائي متابعة البلاغات المقدمة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لضبط العصابة وكل من يسيء التصرف ويستولي على مال الغير دون وجه حق او وازع ديني واخلاقي عن طريق النصب والاحتيال، وإحالتهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل