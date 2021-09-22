من هو القيادي الحوثي الذي صادق على "مجزرة" تهامة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

كشفت مصادر قضائية، عن الشخص الذي وقع وصادق على حكم الاعدام بحق الضحايا التسعة من أبناء تهامة، المتهمين زورا باغتيال صالح الصماد.



وقالت المصادر أن حكم الاعدام لم يوافق عليه مهدي المشاط رئيس مايسمى بالمجلس السياسي الأعلى في حكومة الميليشيا غير المعترف بها دوليا، كما تجري عادة أحكام الاعدام الحوثية.

وأكدت المصادر أن زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي هو من وقع بنفسه وصادق على حكم الاعدام بحق المواطنين التسعة الأبرياء.

وعمدت المليشيات إلى جعل هذه القضية أحد أهم قضاياها الجوهرية وركزت كل جهودها الاعلامية والأمنية عليها واستغلت هذه القضية لايصال رسائل مبطنة للمواطنين في مناطق سيطرتها خصوصا الموالين لها ورسائل أخرى.

وكانت المليشيات الحوثية الارهابية قد أعدمت تسعة مواطنين، يوم السبت الماضي في ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء، دون اجراء محاكمات عادلة وحرمان تام من جميع الحقوق القانونية