شكرا لبحثكم عن خبر قوات الحوثي تدخل حريب بمحافظة مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر إعلامية أن مليشيا الحوثي دخلت مديرية حريب جنوب غرب محافظة عرب.ولم يصدر توضيح رسمي حتى الآن. وامس انهارت قوات الجيش في مديريات عين وعسيلان وبيحان بمحافظة شبوة. ووردت أنباء عن استعادة قوات شبوة السيطرة على بعض المناطق في شبوة.

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