شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. طرد الحوثي من مدن ومعسكرات في بيحان"صورة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قبائل بلحارث (جمرة الصحراء) تستعيد معسكر 63 بعسيلان بعد مواجهات استمرت منذ الصباح الباكر مع الحوثيين. وكانت مشاهد فيديو بثت صباح اليوم عن دخول القوات الحكومية مدينة بيحان بعد طرد الحوثي منها.

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