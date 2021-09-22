شكرا لبحثكم عن خبر وسائل اعلام تكشف عن أوضاع طارئة على جبهة ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بالتزامن مع الهجمات التي تشنها مليشيات الحوثي الموالية لإيران، تجاه المحافظات الجنوبية، وتحديدا مديريات بيحان في شبوة، ولودر في أبين، أقدمت مليشيات الإخوان على خطوات خطيرة، تتمثل بسحب السلاح الثقيل.

وقامت مليشيات الإخوان، مساء امس، بسحب السلاح الثقيل من مواجهة مليشيات الحوثي، إلى مواقعها في خطوط التماس مع القوات الجنوبية في قرن الكلاسي بشقرة، تاركة المقاومة وابناء القبائل في لودر يواجهون مصيرهم المحتوم امام مليشيات الحوثية التي تسعى من خلال تكثيف هجماتها الى اسقاط المدينة والسيطرة عليها.

وقال شهود عيان في مدينة شقرة، لمركز إعلام محور أبين، انهم شاهدوا أسلحة ثقيلة، بما فيها راجمة صواريخ كاتيوشا يرافقها عدد من الاطقم والعربات، في طريقها الى مواق المليشيات الاخوانية بقرن الكلاسي التي تعتبر خطوط التماس مع القوات الجنوبية.

ويعتبر هذا مؤشر خطير على التهيئة لتمكين مليشيات الحوثي من التقدم في أبين، كما جرى اليوم في بيحان بشبوة، فبدلا من تعزيز ابناء القبائل والمقاومة في لودر الذين يخوضون اشرس المعارك في وجه المليشيات الحوثية منذ ايام دفاعاً عن ارضهم، تقدم المليشيات على سحب السلاح الثقيل من الجيهات.