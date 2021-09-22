مليشيا الحوثي تفرض إتاوات على الأطباء وموظفي المستشفيات الخاصة

المنامة - ياسر ابراهيم - فرضت مليشيا الحوثي، إتاوات مالية على الأطباء وموظفي المستشفيات الخاصة، دعما لما يُسمى بالمجهود الحربي؛ وذلك تزامنا مع الذكرى السابعة لانقلاب المليشيا على الدولة.

وأكد موظفون وأطباء في مستشفيات ومراكز خاصة في صنعاء لـ"يمن شباب نت"، "أن ميليشيا الحوثي أبلغتهم خلال خلال الأيام الماضية بأنها تعتزم فرض إتاوات مالية بالقوة عليهم؛ لدعم ما يسمى بالمهجود الحربي".

ووفقا للمصادر فإن :"ميليشيا الحوثي الإنقلابية تعتزم على إجبار كافة الموظفين والأطباء والعاملين في المستشفيات الخاصة بدفع راتب شهر كامل سنويا".

ويتعرض الأطباء في المستشفيات الخاصة في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين للمضايقات والابتزاز والنهب بشكل متواصل وذلك ضمن مساعيها لإجبار المستثمرين على المغادرة، وإفساح المجال للمستثمرين الموالين لهم.

ومنذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية في سبتمبر من العام 2014 تفرض الميليشيات إتاوات وجبايات مالية باهظة على القطاعات الخاصة والعاملين فيها تحت مسميات مختلفة مثل المجهود الحربي وتسير قوافل غذائية لدعم المقاتلين وغيرها من مسيمات الميليشيا الإرهابية الموالية لإيران.

