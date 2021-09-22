عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الانتقالي الجنوبي يوجه بالاستعداد القتالي لمواجهة إرهاب الحوثي

الأربعاء 22 سبتمبر 2021

الخليج 365

دعا المجلس الانتقالي الجنوبي القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها إلى رفع الجاهزية القتالية لمواجهة إرهارب مليشيات الحوثي.



وعقدت القيادات العسكرية والأمنية في المجلس الانتقالي اجتماعا الثلاثاء برئاسة عيدروس الزبيدي رئيس المجلس قائد القوات الجنوبية لبحث تطورات التصعيد الحوثي صوب المحافظات الجنوبية.

وحذر القادة العسكريون والأمنيون من تمادي مليشيات الحوثي وقوى الإرهاب والتطرف، التي تحاول غزو الجنوب من الجديد متوعدين بسحق أي محاولة أخرى.

وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن "القوات الجنوبية لن تفرط بشبر واحد من أرض الجنوب وأن ما يحدث في محافظة شبوة كان ناتجا لتسليم شبوة لمليشيات الإخوان التي أدارت ظهرها لمليشيات الحوثي، ووجهت سلاحها نحو أبناء المحافظة".

وناقش الاجتماع إجراءات عملية التعبئة العامة، والدفاع الوطني والتخطيط والاستعداد لمواجهة خطر التهديدات الحوثية الإيرانية، والعناصر الإرهابية.

وشدد المجلس الانتقالي على أهمية التنفيذ الصارم لكافة إجراءات حالة الطوارئ بما فيها مواصلة الحملة الأمنية في ضبط السيارات غير المرقمة، والأسلحة غير المرخصة، وضبط المتسببين في أي أعمال خارجة عن القانون، أو أي ممارسات تخل بالأمن والسكينة العامة.

وتزامن الاجتماع مع الذكرى السابعة للانقلاب الحوثي، في سنوات عمقت فيها المليشيات الموالية لإيران جراح اليمنيين، وعرقلت مساعي السلام في هذا البلد.