شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. الحياة تعود إلى طبيعتها بعد القضاء على التسلل الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حسب المصادر التي وصلتني حالياً مديرية بيحان لان الحياة تعود لمدينة العليا مركز بيحان بشكل كبير بعد ابتعاد المعارك عنها ودحر المليشيات الحوثية الغازية التي دخلتها صباح اليوم #بيحان_تنتصر #شبوة_تنتفض

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