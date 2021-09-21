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عاجل .. الحياة تعود إلى طبيعتها بعد القضاء على التسلل الحوثي

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يزيد بن سلمان - شبوة - حسب المصادر التي وصلتني حالياً

 مديرية بيحان لان 

 

الحياة تعود لمدينة العليا مركز بيحان بشكل كبير بعد ابتعاد المعارك عنها ودحر المليشيات الحوثية الغازية التي دخلتها صباح اليوم

#بيحان_تنتصر

#شبوة_تنتفض

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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