مناقشة تدخلات مشروع سبل العيش بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش مدير مكتب الزراعة والري والثروة السمكية بمحافظة شبوة فهد مبروك، مع ضابط مشروع تحسين سبل العيش بالقطاع الزراعي بالمحافظة، التدخلات الجديدة للمشروع بمديرية ميفعة.



واكد اللقاء أهمية، التدريب على كيفية استغلال الفوائض في المنتجات الزراعية، مؤكدا أهمية مشروع تحسين سبل العيش للاسر المستفيدة.

وأشاد مبروك بنجاح التدخلات السابقة للمشروع في الجانب الزراعي والحيواني في تسع من مديريات المحافظة.