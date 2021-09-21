هادي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، هنأه فيها بمناسبة الذكرى الـ ٩١ لليوم الوطني للمملكة.



وأشار رئيس الجمهورية الى الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان في مختلف المجالات التي مكنت المملكة من الوصول الى آفاق واسعة على المستويين العربي والدولي.

وأشاد الرئيس بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة لليمن في مختلف المراحل والظروف لا سميا خلال هذه المرحلة الراهنة وما قدمته من دعم اغاثي وانساني للشعب اليمني اثر الأوضاع الإنسانية التي تسببت بها المليشيا الانقلابية، وكذا اسهامها الفاعل والايجابي من خلال قيادتها للتحالف دعم الشرعية.. مشيرا الى ان تلك الجهود والمواقف الأخوية تجسد عمق العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين والشعبيين الشقيقين.

وقال " أعرب لكم عن جزيل الشكر نيابة عن الشعب اليمني لوقوفكم الى جانبه في محنته والانتصار لقضاياه الحقة والتي تعكس حجم ومكانة اليمن لدى المملكة كعمق جغرافي وانساني مؤكدا بان تلك المواقف الصادقة ستظل حاضرة في تاريخ ووجدان الشعب اليمني

وعبر الرئيس باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أحر التهاني واطيب التمنيات لخادم الحرمين الشريفين.. متمنياً له موفور الصحة والسعادة.. وللشعب السعودي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما بعث الرئيس برقية تهنئة مماثلة الى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعـــود بمناسبة الذكرى الـ ٩١ للـيوم الوطنـي للمملكة.