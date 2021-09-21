أمين محلي المهرة يناقش سبل مساهمة السلطة المحلية في مشروع مبادرة النظافة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر اليوم، مع جمعية وحدة شباب المهرة إمكانية وسبل مساهمة السلطة المحلية بالمحافظة في دعم مشروع توفير صناديق القمامة ضمن مبادرة النظافة التي تنفذها الجمعية بتمويل من منظمة شركاء اليمن.

وناقش اللقاء، احتياجات صندوق النظافة والصعوبات التي تقف أمام تنفيذ المشروع والخطط والبرامج المتعلقة في مبادرة النظافة وسبل تنفيذها بالصورة المنشودة.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة الحلول والمعالجات لأستكمال مشروع النظافة الذي يسهم في تطوير وتعزيز عمل ونشاط الصندوق وتمكينه من القيام بالمهام والواجبات الخدمية المناطة به على أكمل وجه.

وأبدى الأمين العام استعداد قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر في تقديم كافة التسهيلات اللأزمة للمشروع بأعتباره حيوي لما له من أهمية في الحفاظ على البيئة وإظهارها بالمظهر الجمالي والحضاري اللائق بها.

وشكر نيمر منظمة شركاء اليمن وجمعية وحدة شباب المهرة على تنفيذها لمثل هذه المشاريع الحيوية واهتمامها الكبير بوضع صندوق النظافة ودعمه ومساعدته وتذليل ومعالجة المشاكل والصعوبات التي تعترضه ، مشدداً على ضرورة بذل جهود مضاعفة من أجل تنمية وتعزيز عمل الصندوق حتى يتمكن من الاضطلاع بدوره المنشود في تحسين مدن المحافظة.

من جانبه استعرض المدير التنفيذي لجمعية وحدة شباب المهرة الأستاذ أمين بن عصم مراحل تنفيذ المشروع من خلال تنفيذ برنامج تدريبي في المجالات الإدارية والمالية والفنية لموظفي صندوق النظافة وتوفير أجهزة (GPS) وحملات توعوية وتوفير صناديق للقمامة بهدف تمكين اعمال النظافة وتطوير أداء الصندوق بالمحافظة.

حضر اللقاء ، نائب مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة الأستاذ عادل مسن بلحاف ومنسق منظمة شركاء اليمن فرع المهرة المهندس عبدالرحمن خودم والأستاذة أبرار حيدان مديرة المشاريع في جمعية وحدة شباب المهرة والأستاذة خديجة بن شهاب مساعد منسق مشروع مبادرة النظافة.