شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تزويد أقسام الطوارئ بمستشفيي سيئون وتريم بوادي حضرموت بأدوية ومستلزمات طبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قام مشروع دعم خدمات الصحة الإنجابية الذي تنفذه الوصول الإنساني، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، بتزويد أقسام الطوارئ التوليدية، بمستشفيي سيئون وتريم بوادي حضرموت، بأدوية ومستلزمات طبية وصحية.



ويساهم هذا الدعم الإنساني في تحسين خدمات المستشفيين، واستمرار خدماتهما الصحية، وتعزيز دورهما في تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى المستفيدين.