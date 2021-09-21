نيمر يدشن دورة تدريبية في مجال صناعة البخور والعطور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر صباح اليوم دورة تدريبية في صناعة البخور والعطور ، برعاية الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة واشراف الادارة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار بالمحافظة والادارة العامة لتنمية المرأة بالمحافظة وتنفيذ المركز النسوي للتدريب والتأهيل .



وخلال التدشين أشار نيمر إلى أن السلطة المحلية ستكون داعمة لكافة الأنشطة المتعلقة بالمرأة في كافة المجالات متمنيا من كافة المشاركات الاستفادة من الدورة وأن تكون هناك معامل خاصة بهذه الصناعات مستقبلاً .

من جانبه أشار مدير عام محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة الاستاذ مطران حميد إلى أن هذه الدورة تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لمحو الأمية متمنيا خلق شراكات فاعلة مع السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني لتوفير فرص التعليم والتدريب .

من جانبها أشارت مديرة عام تنمية المرأة بالمحافظة الاستاذة لبنى صالح كلشات إلى مجموعة من الدورات التي نفذتها إدارة المرأة على مستوى المحافظة لافتة إلى إقامة العديد من الدورات التي تهم المرأة مستقبلاً .

وكانت مديرة المركز النسوي للتدريب والتأهيل الاستاذة خديجة سعيد كلشات قد أوضحت أن الهدف من الدورة اكساب المرأة الخبرة والمهارة في كيفية صناعة البخور والعطور وايجاد مصدر دخل خاص بها .

حضر التدشين مستشارة المحافظ لشؤون المرأة عليا الحريزي ومدير عام مكتب التربية والتعليم الاستاذ سمير هراش ومدير عام البحوث والتدريب الاستاذ محمد شملان ومدير عام مديرية الغيضة الاستاذ سالم عوض ومديرة تنمية المرأة بالغيضة الاستاذة انتصار عوض مبارك .