جمعية رعاية وتأهيل المعاقين بالمهرة تختتم دروة في لعبة الشطرنج للاعبي نادي الإرادة للمعاقين حركياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

اختتمت جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركياً بمحافظة المهرة صباح اليوم دورة في لعبة الشطرنج للاعبي نادي الإرادة للمعاقين حركيا التابع للجمعية ، برعاية معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة واشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة وبالتنسيق مع اتحاد الشطرنج بالمحافظة .



وفي فعالية الاختتام أشاد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر بالجهود التي تبذلها جمعية المعاقين ، مشيرا إلى أن السلطة المحلية تشجع مثل هذه النشاطات التي تنمي ذهن وإرادة المعاقين لافتاً إلى أنه سيتم الاعتراف بنادي الإرادة كأحد الأندية الرياضية بالمحافظة والوقوف معه في كافة برامجه وأنشطته .

من جانبه أشاد رئيس اتحاد الشطرنج بالمحافظة الاستاذ خالد حسان بأنشطة جمعية المعاقين لافتاً إلى وجود الكثير من المبدعين الذين أفرزتهم هذه الدورة في لعبة الشطرنج وعلى مستوى المحافظة .

وكان رئيس جمعية رعاية وتأهيل المعاقين الأستاذ سالم مرزوق بلحاف قد طالب السلطة المحلية بالاعتراف بنادي الإرادة للمعاقين لابراز ابداعات ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف الرياضات وليقوم بدوره في تمثيل المحافظة، شاكرا ً السلطة المحلية على دعمها المتواصل لأنشطة وفعاليات الجمعية