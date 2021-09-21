شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تفكيك عبوة ناسفة تخلف جريحا بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

الخليج 365 - القطن

إنفجرت عبوة ناسفة فجر اليوم، أثناء عملية تفكيكها، بمدينة القطن بوادي حضرموت، وخلفت جنديا جريحا.



وقالت مصادر، إن مجهولين زرعوا العبوة بإحدى أعمدة الكهرباء في سوق العسل بمدينة القطن، وعند محاولات تفكيكها انفجرت وإصابة أحد أفراد الجيش، بتبع قوات المنطقة العسكرية الاولى.

وأضافت، إن الإصابات التي تلقاها الجندب وصفت بالخطيرة، ونقل على الفور الى طوارئ مستشفى القطن العام ثم إلى أحد مستشفيات سيئون لتلقي العلاج