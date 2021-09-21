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تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت

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اليمن العربي - المكلا 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس ، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم الإثنين.

 

 

وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

 

 

بلغ اجمالي الحالات المؤكدة بمرض فيروس كورونا 9 حالات موزعة كالتالي :

3 حالات من مديرية الديس

الحالة 1 لأنثى تبلغ من العمر 30 عام

الحالة 2 لأنثى تبلغ من العمر 70 عام

الحالة 3 لأنثى تبلغ من العمر 58 عام

 

حالتين من مديرية الشحر

الحالة 4 لذكر يبلغ من العمر 90 عام

الحالة 5 لأنثى تبلغ من العمر 63 عام

 

3 حالات من مديرية غيل باوزير

الحالة 6 لذكر  يبلغ من العمر 65 عام

الحالة 7 لأنثى تبلغ من العمر 85 عام

الحالة 8 لأنثى تبلغ من العمر 53 عام

 

حالة من مديرية المكلا

الحالة 9 لأنثى تبلغ من العمر 53 عام

 

 

 

11 حالة تعافٍ جديدة بعد تلقيها العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل

6 حالات تعافي من مديرية بروم ميفع

3 حالات تعافي من مديرية الديس الشرقية

حالة تعافي من مديرية الشحر

حالة تعافي من مديرية دوعن

 

 

 

حالتا وفاة جديدتان موزعة كالتالي :

حالة من مديرية المكلا

الحالة 1 لأنثى تبلغ من العمر 72 عام

الحالة توفيت في فترة تلقيها العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض

 

حالة من مديرية الشحر

الحالة 2 لأنثى تبلغ من العمر 55 عام

الحالة توفيت في فترة تلقيها العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا

 

 

 

اجمالي الحالات النشطة 274 حالة نشطة

 

 

255 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

 

 

5 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا

 

 

14 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض الجريري

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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