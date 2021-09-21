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الصحة العالمية تعقد دورة تدريبية للعاملين الصحيين في مركزي عزل بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقدت منظمة الصحة العالمية، اليوم، دورة تدريبية للعاملين الصحيين في مركزي العزل بمستشفى الجمهورية ومستشفى الصداقة بمحافظة عدن، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتهدف الدورة التي تستمر 4 أيام، إلى تزويد 40 طبيباً بالمهارات المعرفية حول الإجراءات العلاجية لفيروس المستجد (كوفيد-19) للحالات المتوسطة والوخيمة، واستخدامات التنفس الاصطناعي للحالات المنومة في مراكز العزل ومكافحة العدوى، والفحوصات المخبرية المستخدمة في تشخيص الحالات المصابة، وكيفية تشخيص حالات سوء التغذية وعلاقتها بالمرض.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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