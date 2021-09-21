شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية تعقد دورة تدريبية للعاملين الصحيين في مركزي عزل بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقدت منظمة الصحة العالمية، اليوم، دورة تدريبية للعاملين الصحيين في مركزي العزل بمستشفى الجمهورية ومستشفى الصداقة بمحافظة عدن، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وتهدف الدورة التي تستمر 4 أيام، إلى تزويد 40 طبيباً بالمهارات المعرفية حول الإجراءات العلاجية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للحالات المتوسطة والوخيمة، واستخدامات التنفس الاصطناعي للحالات المنومة في مراكز العزل ومكافحة العدوى، والفحوصات المخبرية المستخدمة في تشخيص الحالات المصابة، وكيفية تشخيص حالات سوء التغذية وعلاقتها بالمرض.