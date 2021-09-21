شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السباعي تتفقد الطوارئ التوليدية بمستشفى ابن خلدون بلحج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تفقدت وكيلة وزارة الصحة العامة والسكان المساعد لقطاع السكان الدكتورة إشراق السباعي، اليوم، سير العمل في مستشفى ابن خلدون العام بمحافظة لحج.



واستمعت السباعي من مدير المستشفى الدكتور محسن مرشد، لمستوى الخدمات التي تقدمها الأقسام المختلفة في المستشفى، والتحديات التي يواجهها.

واطلعت السباعي مع فريق منظمة اليونيسيف، على الخدمات المقدمة في قسم الطوارئ التوليدية بالمستشفى وتعرفت على الدعم المقدم من اليونيسيف للمستشفى.