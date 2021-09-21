شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة تسلم موقعين لإنشاء محطات الأوكسجين في لحج والضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سلمت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم، موقعين في محافظتي لحج والضالع، لإنشاء محطتين لتعبئة الأوكسجين، لشركة بوابة الخليج الذهبية.



وذكرت الوزارة، ان اللجنة الفنية اعتمدت الموقع الخاص بإنشاء محطة الاوكسجين بمحافظة لحج، في مستشفى ابن خلدون العام، بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 أسطوانة يومياً، وتم تسليمه للشركة المنفذة.

كما سلمت اللجنة موقع المحطة في مستشفى الوحدة بمحافظة الضالع لإنشاء محطة الاوكسجين بقدرة 100 أسطوانة يوميا للشركة المنفذة.