الوزير عرمان يبحث مع فريدريش إيبرت بناء قدرات كادر الوزارة في مجال حقوق الانسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع المدير الإقليمي لمؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية أخيم فوجيت، والقائم بأعمال الممثل غير المقيم ومدير البرامج محمود قياح، ومدير برامج الشباب والمرأة في المؤسسة ميادة البيضاني، سبل تعزيز التعاون المشترك وبناء قدرات كادر الوزارة في مجال حقوق الإنسان.



وأشاد الوزير عرمان، بجهود مؤسسة فريدريش إيبرت من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها..مؤكداً حرص الوزارة على تذليل كافة الصعوبات لما من شأنه تسهيل عمل المؤسسة.

من جانبه عبر المدير الإقليمي لمؤسسة فريدريش إيبرت، عن شكره وتقديره للوزير عرمان على تعاونه واهتمامه الكبيرين..مشيراً الى أن المؤسسة ستعمل بالتنسيق مع الوزارة تنفيذ عدد من البرامج الهادفة إلى بناء قدرات كادر الوزارة.