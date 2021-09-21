اليمن تشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في انطلاق الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين للمناقشة العامة المنعقدة بنيويورك، بوفد ترأسه وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك.



واشار الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش خلال افتتاحه أعمال الدورة بحضور عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود، الى القضايا والتحديات التي تواجه العالم اليوم جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والاحتباس الحراري والكوارث الطبيعية والحروب والصراعات التي تشهدها عدد من البلدان.

كما رحب الرئيس الحالي للجمعية العامة للامم المتحدة وزير خارجية المالديف عبدالله شاهد، بالجميع الى الجلسة الحضورية للجمعية بعد عام ونصف من الخوف والحزن والقيود التي فرضتها جائحة كورونا..مؤكداً ان الدورة ستسعى لمعالجة قضية التغير المناخي، وتعزيز الوصول الى لقاحات كورونا وحماية حقوق الإنسان وتعزيز دور الأمم المتحدة.

وتركز المناقشة العامة لدورة هذا العام، على بناء القدرة على الثَّبات للتعافي من جائحة فيروس كورونا، وإعادة بناء الاستدامة، والاستجابة لاحتياجات الكوكب، واحترام حقوق الإنسان، وتنشيط الأمم المتحدة.