محافظ لحج يوجه بسرعة استكمال استدلالات جريمة مقتل المواطن السنباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وجه محافظ لحج اللواء الركن أحمد تركي، بسرعة إستكمال جمع الإستدلالات في قضية مقتل المواطن الشاب أنور أحمد عبد المغني السنباني، بالنقطة العسكرية بمنطقة الجَبَلَين بمديرية طُور البَاحَة بالمحافظة.



وشدد المحافظ خلال الاجتماع الموسع للجنة تقصي حقائق جريمة قتل الشاب " السنباني " والجهات الأمنية والقضائية، على استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة في ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع العادل، جرَّاء جريمتهم الشنعاء..مؤكداً على ضرورة مضاعفة الجهود، لاستكمال التحقيق في الجريمة وضبط الجناة واحالتهم للقضاء.

كما وقف الاجتماع أمام التقطُّعات التي تنتشر بمديرية طور الباحة، والتي تتعرض للمواطنين لابتزازهم بالجبايات غير المشروعة، وأقر الاجتماع وضع حد لها بإزالة النقاط العسكرية المستحدثة غير القانونية.