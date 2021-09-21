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يزيد بن سلمان - شبوة - منال الشيباني تحصل على الوسام العالمي لصانعات التغيير
كتب/عبدالسلام هائل
حصلت الاستاذة منال علي سعد سعيد الشيباني من الجمهوية اليمنية عدن والموظفة في التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين على الوسام العالمي لصانعات التغيير لعام 2021م واختيارها ضمن المسابقة التي ستقام على هامش فعاليات المؤتمر الحادي عشر للمرأة القيادية والريادية .قوة التأثيرنحوقيادة التغيير- ًمعا إلى العالمية ،والمقرر انعقاده في الفترة من 25-30سبتمبر2021م في اسطنبول بتركيا .
نتمنى للاستاذة منال الشيباني التوفيق والنجاح ومزيد من التألق والإبداع و الحصول على المراكز المتقدمة والعودة بالميدالية البلاتينية والذهبية .
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