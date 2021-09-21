شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العشبي يبحث مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني تعزيز التعاون البرلماني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث سفير اليمن لدى باكستان محمد مطهر العشبي، اليوم، مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور ميرزا محمد أفريدي، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما في المجال البرلماني.



واطلع السفير العشبي، نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، على تطورات الاوضاع في بلادنا في ظل استمرار مليشيات الحوثي في انتهاك حقوق المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها والتنكيل بهم وارهابهم بمختلف الوسائل كالاخفاء القسري والتعذيب والاعدامات الاخيرة، ورفضها لمختلف المبادرات والوساطات لوقف الحرب التي اشعلتها هذه المليشيات.