وزير التربية يناقش سير أداء العملية التربوية والتعليمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم، بمدينة المكلا محافظة حضرموت، سير أداء العملية التربوية والتعليمية وآليات معالجة وتصحيح العمل الإداري بالوزارة.



واكد الوزير العكبري في الاجتماع الذي ضم نائب الوزير الدكتور علي العباب وعدد من وكلاء الوزارة، على أهمية تضافر الجهود وتكاتفتها والعمل بروح الفريق الواحد لمعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع التربوي والتعليمي.

وناقش الاجتماع تقارير عن مستوى أداء القطاعات والإدارات العامة والصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل التربوي وسبل معالجتها.