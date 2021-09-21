وكيل مأرب يتفقد سير المشاريع الخدمية والتعليمية للنازحين بمديرية صرواح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تفقد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، ومعه مدير عام مديرية صرواح محمد طعيمان، أوضاع النازحين في وادي ذنة بصرواح، وسير تنفيذ المشاريع الخدمية والتعليمية التي تنفذ بتمويل من السلطة المحلية لخدمة النازحين في وادي ذنة ومنطقة الروضة.



حيث تفقد الوكيل مفتاح، سير تنفيذ مشروع ضخ المياه من سد مأرب إلى مخيمات النازحين في منطقة الروضة والذي سيخدم نحو 70 في المائة من النازحين في المنطقه..مستمعاً الى شرح عن الأعمال المنجزة في التمديدات والاحتياجات المتبقية ووجه الجهات المختصة بسرعة توفيرها.

كما اطلع الوكيل مفتاح، على سير العملية التعليمية في مدرسة خالد بن الوليد الأساسية للنازحين، وسير تنفيذ مدرسة 26 سبتمبر في منطقة الهيشة والمكونة من 20 فصلا دراسيا مع الملحقات، بكلفة 30 مليون ريال بتمويل من السلطة المحلية.

وخلال الزيارة، أكد الوكيل مفتاح أن هذه المشاريع تأتي ضمن استشعار السلطة المحلية بالمحافظة لمسؤولياتها تجاه النازحين وحرصها على تخفيف معاناتهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم بما يمكنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية بعد أن شردتهم مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران من ديارهم ومنازلهم وأعمالهم..مؤكداً أن ما يقدم للنازحين هو جزء من حقوقهم التي منحتهم إياها ثورة 26 سبتمبر.

وقال "بعد أيام تحل علينا الذكرى الـ59 لثورة 26 سبتمبر العظيمة والتي كانت ثورة حياة للإنسان اليمني ونور وتعليم وتنمية وبناء وكرامة وحرية، في الوقت الذي تعمل فيه مليشيا الحوثي منذ انقلابها واحتلالها مؤسسات الدولة على تجهيل الأجيال وتغيير هويتهم العربية واليمنية وتكريس ثقافة الموت والكراهية في عقول النشء والأجيال الصاعدة في مناطق سيطرتها".

واضاف الدكتور مفتاح " أن المليشيا تعمل منذ الوهلة الأولى على تدمير كل مكتسبات الثورة الوطنية وتمزيق النسيج المجتمعي ونهب ومصادرة كل الأموال العامة والخاصة والتنكيل بالشعب اليمني ومصادرة كافة حقوقهم ووظائفهم ورواتبهم وأموالهم ومنازلهم وأراضيهم، ونهب أطفالهم والزج بهم إلى محارق الموت من أجل مشروعها الكهنوتي السلالي والأجندة الإيرانية".