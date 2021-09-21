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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي الخضر احمد السعيدي بوفاة والده والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
متابعات_الخليج 365
بعد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى الخضر احمد هيثم السعيدي وكافة آل السعيدي، بوفاة والده الشيخ احمد هيثم السعيدي.
واشار الرئيس في برقيته، الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية، وادواره الاجتماعية وإصلاح ذات البين..معبراً عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.