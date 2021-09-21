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الرئيس هادي يعزي الخضر احمد السعيدي بوفاة والده

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

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بعد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى الخضر احمد هيثم السعيدي وكافة آل السعيدي، بوفاة والده الشيخ احمد هيثم السعيدي.

 

واشار الرئيس في برقيته، الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية، وادواره الاجتماعية وإصلاح ذات البين..معبراً عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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