وزير التربية يدشن العمل بأجهزة الصفائح بالكمبيوتر (CTP) بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشن وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم، العمل بأجهزة الصفائح الإلكترونية بالكمبيوتر (CTP) بفرع المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بحضرموت بقيمة إجمالية بلغت 250 ألف دولار أمريكي بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة.



واستمع الوزير من المدير التنفيذي لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي الدكتور محمد باسليم، الى شرح عن أقسام وحدة CTP، وآلية عملها وما تمثله من نقلة نوعية لعمل المؤسسة في طباعة الكتاب المدرسي والتي ستسهم في تحسين جودة المطبوعات.

وثمن الوزير العكبري، جهود وتدخلات الجمعية الكويتية باليمن، في دعم العملية التربوية والتعليمية من خلال تنفيذها للعديد من المشاريع في إعادة تأهيل وتجهيز البنية التحتية للمدارس والمؤسسات التعليمية، والتي كانت آخرها دعم المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بثلاث وحدات فرز الألوان CTP.