شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المبعوث الأمريكي لدى اليمن يعود إلى السعودية بعد مباحثات مكثفة في عمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت وكالة الانباء السعودية ان المبعوث الامريكي تيم ليندركينج، عاد الى الرياض اليوم الثلاثاء مجددا بعد يومين من محادثات مكثفة قادها الوسيط الاممي الجديد هانس جروندبرغ في العاصمة العمانية مسقط، حيث يقيم المفاوضون الحوثيون هناك منذ سنوات.



وأجرى ليندركينج، اليوم الثلاثاء لقاء مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، للبحث في مستجدات الساحة اليمنية "وما تقدمه المملكة من دعم للأعمال الإنسانية في اليمن، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك" وفق الوكالة الرسمية التي قالت ان اللقاء تم بحضور "المشرف على غرفة عمليات خلية اليمن السفير إبراهيم بن سعد بن بيشان"