مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية اليوم الثلاثاء، تسجيل 34 حالة إصابة، و 5 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد.



وبحسب اللجنة، سجلت الاصابات الجديدة في حضرموت 14، عدن 12، البيضاء 5، مارب 2، تعز 1، بينما سجلت حالات الوفاة، في حضرموت 3، مارب2.

وبموجب اعلان اللجنة، يرتفع عدد حالات الاصابة في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها، الى 8752 اصابة، منها 1654 حالة وفاة و 5419 حالة تعاف