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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية اليوم الثلاثاء، تسجيل 34 حالة إصابة، و 5 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد.

 

وبحسب اللجنة، سجلت الاصابات الجديدة في حضرموت 14، عدن 12، البيضاء 5، مارب 2، تعز 1، بينما سجلت حالات الوفاة، في حضرموت 3، مارب2.

 

وبموجب اعلان اللجنة، يرتفع عدد حالات الاصابة في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها، الى 8752 اصابة، منها 1654 حالة وفاة و 5419 حالة تعاف

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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