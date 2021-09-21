شكرا لبحثكم عن خبر اختتام الدورة التدريبية حول جودة التشخيص لطفيل الملاريا بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كتب /عبدالسلام هائل

تصوير/زكي اليوسفي

برعاية وزير الصحة العامة والسكان الدكتور / قاسم بحيبح . اختتمت اليوم فعاليات الدورة التدريبية لفني المختبرات على جودة التشخيص لطفيل الملارياوالتي نظمهاالبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا ومنظمة الصحة العالمية بقاعة المختبرات بمعهد امين ناشر للعلوم الصحية بالعاصمة عدن .وبتمويل من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية خلال الفترة من من19 الى.21 سبتمبر الجاري وبمشاركة."21"مشاركا ومشاركة من المحافظات المحررة

وفي حفل الاختتام اكدالدكتور / علي الوليدي وكيل وزارة الصحة.لقطاع الرعاية الاولية اهميةهذه الدورة الخاصة بتاهيل فني المختبرات على فحص مرض الملاريا التي زاد انتشارها.في الاونة الاخيرة نتيجة.لماتمر به البلاد.من ظروف استثنائية وتقلبات للاجواء المناخية.خصوصا المناطق على طول الشريط الساحلي من الحديدة حتى المهرة بالاضافة الى بقية محافظات الجمهورية ،وتطرق الدكتور الوليدي الى عزم الوزلرة ممثلة.بقطاع الرعاية الاولية الى تنفيذ استرتيجية وطنيةشاملة لمكافة مرض الملاريا خصوصا وان هناك.تجاوب كبير من قبل منظمة الصحة العالمية من خلال التواصل المستمر مع المدير الاقليمي ومديرها في اليمن ومدير مكتب المنظمة بعدن .واضاف قائلا :هذه الجهود تترافق مع جهودنا لمكافحة.كوفيد 19وتنفيذ حملة اللقاح ،مؤكدا ان هذا الاسبوع ستصل دفعة.جديدة.من لقاح استرازينيكا وسيتم توزيعها الخميس القادم .مشيدا بدور منظمة الصحة العالمية والبرنامج.الوطني لمكافحة.الملاريا ومركز الملك سلمان لانجاح هذه الدورة .

الى ذلك اكد الدكتور ً/ياسر عبدالله باهشم مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزرة الصحة اهمية الدورة التدريبية لجودة التشخيص المجهري لطفيل الملاريا بمشاركة."21"متدربا ومتدربة من المحافظات المحررة والتي استمرت لمدة ثلاثة ايام.،تلقى خلالها.المشاركون،تدريبات مكثفة حول.التشخيص الصحيح ،الدقيق والسليم لمرض الملاريا بمختلف انواعه وأطوار الطفيليات للملاريا،

واضاف مدير عام البرنامج الوطني لمكافحةالملاريا الدكتور/ياسر باهشم أنه تم توزيع "21"جهاز ميكروسكوب دعما من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية على المحافظات المحررة ،وكذا "21"جهازميكروسكوب للمحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين ،

وعبر باهشم عن شكره لمركز الملك سلمان.للاغاثة.والاعمال الانسانية.ومنظمة الصحة العالمية.ومعالي وزير الصحة الدكتور /قاسم بحيبح والدكتور /علي الوليدي وكيل وزارة الصحة.لقطاع.الرعاية الأولية على دعمهم لانجاح فعاليات الدورة التدريبية التي استهدفت تدريب المشاركين ليعملوا كمدربين في محافظاتهم خصوصا مع بروز عودة الانتشار للملاريا مع موسم هطول الامطار والتقلبات المناخية التي شهدتها البلاد وبالذات في العاصمة عدن بسبب ارتفاع.وزيادة قدوم النازحين.من الساحل الغربي وسهل تهامة.

وكانت الدكتورة /نهى محمود مدير مكتب منظمة الصحة.العالمية بعدن قد تطرقت في حديثهاللمشاركين في الدورة الى اهمية الاستفادة منها وعكس ما تلقوه من تدريبات على واقعهم العملي ،مؤكدة ان مكتب منظمة الصحة العالمية حريص على تقديم.مختلف اوجه الدعم.لليمن.وفي المقدمة.دعم القطاع الصحي والذي يعد برنامج مكافحة.الملاريا واحد من البرامج.التي تحظى بالاولوية التي تتجسد اليوم في نجاح هذه الدورة التأهلية لفني المختبرات.

حضر اختتام الدورة ً/ عبدالناصر النمري مديرعام مكتب وزير الصحة .واخرون