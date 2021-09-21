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الأرصاد يتوقع استمرار هطول أمطار متفرقة خلال الساعات المقبلة

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار المتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

 

وأفاد المركز في نشرته الجوية، أنه من المحتمل هطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على مناطق متفرقة من المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية.

 

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

 

وأشار المركز إلى استمرار هبوب الرياح الموسمية الجنوبية والجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى والمناطق المجاورة له وخليج عدن وباب المندب.

 

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

 

كما نبه سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية، ومرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية وباب المندب من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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