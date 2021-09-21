بن مبارك يبحث مع وزير خارجية الجابون العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مع وزير خارجية الجابون بكوم موبيلي بوباي، تطورات الأوضاع في اليمن والعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



واطلع بن مبارك نظيره الجابوني، الذي ستشغل بلاده العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للعامين القادمين، على محطات جهود السلام في اليمن وموقف الحكومة الداعم للجهود التي تقودها الامم المتحدة، والانسداد السياسي الناجم عن عراقيل المليشيات الحوثية..مؤكداً التزام الحكومة اليمنية باستمرار التعاون البناء لتحقيق السلام الشامل والدائم واستعادة الدولة وفقاً للمرجعيات الثلاث وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216.

وحمّل وزير الخارجية، مليشيا الحوثي مسؤولية تعريض اليمن والمنطقة لكارثة بيئية واقتصادية محتملة نتيجة عرقلتها لتقييم وتفريغ خزان صافر.. منوهاً بضرورة التحرك العاجل لمجلس الأمن للضغط على المليشيات لمعالجة هذا الملف قبل حدوث الكارثة.

واتفق الجانبان، على تعزيز التواصل والتشاور بين البلدين في مختلف المحافل الدولية لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة للبلدين.

وعبر وزير خارجية الجابون، عن تعاطف بلاده مع اليمن ووقوفها مع الحكومة الشرعية في مختلف المحافل بما فيها مجلس حقوق الإنسان..مؤكداً أن بلاده ستعمل من خلال عضويتها في مجلس الأمن على الدفع بمسار السلام في اليمن واحترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني ودعم وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

حضر اللقاء المندوب الدائم لبلادنا في الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي والمندوب الدائم للجابون في الأمم المتحدة ميكل زافير بيانج.