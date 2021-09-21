تنظيم ندوة نقاشية بسيئون حول سرطان البروستاتا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نظم المركز الوطني لعلاج الأورام ومؤسسة الرسالة لمكافحة السرطان بوادي حضرموت والصحراء ، اليوم ، ندوة نقاشية حول سرطان البروستاتا الأعراض والمسببات والوقاية ، ضمن حملة (نحن نقدر) للتوعية بسرطان البروستاتا.



وتناولت الندوة التي شارك فيها نخبة من الاطباء المختصين، مظاهر مرض سرطان البروستاتا وأعراضه والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض ، وكذا العوامل التي تزيد من احتمال حدوثه ، إضافة إلى طرق ووسائل العلاج المتاحة.

وأشار وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، الى أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات والحملات التوعوية التي تعمل على نشر الثقافة الصحية في المجتمع..مؤكدا دعم ومساندة السلطة المحلية لهذه البرامج والأنشطة النوعية لما لها من أهمية في حياة المواطنين.