بدء دورة تدريبية في مجال ادارة المشاريع للمهندسين بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، دورة تدريبية في مجال إدارة المشاريع للمهندسين بوادي حضرموت والصحراء ، التي تنظمها الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا ، وبتمويل مشترك من السلطة المحلية بوادي حضرموت والصندوق الاجتماعي للتنمية.



وتستهدف الدورة خلال الفترة من 21 – 27 من شهر سبتمبر الجاري نحو 53 مهندسا من الوحدات الإدارية والمكاتب والأجهزة التنفيذية بالوادي والصحراء لإكسابهم المعارف والمهارات في مجالات تخصصاتهم الهندسية وكيفية ادارة المشاريع واكتشاف الأخطاء ومعالجتها.

وأكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، حرص السلطة المحلية على إعداد وتنظيم العديد من الدورات الخاصة بالقطاع الهندسي بهدف رفع جاهزية المهندسين..داعيا المشاركين الى الاستفادة من برامج الدورة وتحقيق الأثر الإيجابي على مستوى المشاريع القادمة.