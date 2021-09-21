وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المنعقد في نيويورك برئاسة وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح.



وناقش وزراء الخارجية، أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ ٧٦ للجمعية العامة على ضوء نتائج اجتماع الدورة الـ ١٥٦ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، والتطورات على الساحة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في سوريا.

واطلع الوزير بن مبارك، نظرائه وزراء الخارجية العرب على تطورات الأوضاع في اليمن وآفاق تحقيق السلام في ظل تعيين المبعوث الأممي الجديد الى اليمن هانس غروندبرغ والرد الحوثي باستمرار التصعيد العسكري في مختلف الجبهات.

وسلط وزير الخارجية، الضوء على قضية الخزان النفطي صافر والعدوان الحوثي على مأرب وانتهاكات المليشيات الحوثية لحقوق الإنسان وآخرها جريمة القتل خارج القانون لتسعة من اليمنيين بينهم طفل في عملية محاكمة صورية تخالف كل القوانين والاعراف والاديان السماوية..داعياً إلى أهمية تنسيق المواقف العربية بشأن اليمن ودعم الحكومة الشرعية والتمسك بالمرجعيات الثلاث بما يضمن التوصل الى السلام الشامل والعادل وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة التي تضمن العدالة والمساواة وصون حقوق كل اليمنيين.