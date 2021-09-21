شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس الشورى يعزي بوفاة الدكتور يعقوب عبدالله قاسم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة في وفاة مستشار رئيس جامعة عدن وعميد كلية الهندسة الأسبق وعميد كلية التربية العليا الأسبق، الأستاذ الدكتور يعقوب عبدالله قاسم، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في المجال العلمي والاكاديمي.



وعبر الدكتور بن دغر، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.