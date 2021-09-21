تعرف على مستجدات المعارك في بيحان وعين وعسيلان بمحافظة شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

تمكن مسلحو جماعة الحوثي من تحقيق تقدم عسكري في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، بعد أيام من سيطرتهم على مركز مديرية الصومعة القريبة في محافظة البيضاء.



وأكدت مصادر عسكرية أن مسلحي الجماعة شنوا أكثر من هجوم متزامن على مناطق في المديرية فجر اليوم، وتمكنوا من السيطرة على مركز العلياء وأجزاء واسعة من بيحان السفلى.

وذكرت المصادر أن أجزاء من بيحان العليا لازالت بيد قوات الجيش حتى اللحظة، مع استماتة حوثية في التقدم نحوها.

وأضافت المصادر أن الحوثيين اقتربوا أيضا من مديرية عسيلان، بعد التقدم في بيحان التي تبعد عن العاصمة عتق 200 كيلومتر.

وفي مستجدات أخرى، أكد شهود عيان أن الحوثيين سيطروا على أجزاء واسعة من مديرية عين، الملاصقة لبيحان.

وسيطر الحوثيون على معسكر اللواء 19 مشاة في بيحان، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للحوثيين داخل المعسكر.

هذا ومازالت المعارك محتدمة حتى لحظة كتابة الخبر، مع تقدم سريع للحوثيين وارتباك في صفوف قوات الشرعية.