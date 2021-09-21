البحسني يرأس اجتماعاً لمناقشة أوضاع الكهرباء وسبل معالجتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع تشاوري برئاسة محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، اليوم، أوضاع قطاع الكهرباء وسبل معالجة التحديات التي يواجهها.



واكد المحافظ، حرص السلطة المحلية على دعم قطاع الكهرباء، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين..مشيداً بالمبادرات التي تسهم في تحسين الخدمات العامة..مشدداً على أهمية إيجاد حلول قابلة للتنفيذ وتسهم في تجاوز الصعوبات التي تواجه الكهرباء.

فيما أكد وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، أهمية تحمل الجميع للمسؤولية، والاستفادة من الامكانيات المتاحة للارتقاء بخدمات الكهرباء..داعيًا إلى ضرورة الاعتماد على الجهد الذاتي المحلي في إيجاد معالجات آنية لتحسين خدمات الكهرباء.

وتخلل اللقاء، عرض مرئي عن أوضاع خدمة الكهرباء وتقديم رؤى ومقترحات من قبل المشاركين، تناولت معالجة أوضاع الكهرباء، واشكالياتها القائمة في عجز التوليد والاختناقات في الشبكة، واستعادة الفاقد، والوقود، والطاقة المشتراه وغيرها.

وكلف الاجتماع لجنة مختصة برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، لاستخلاص المقترحات والرؤى المقدمة، و الاستعانة بمتخصصين في الجوانب القانونية والفنية والمالية والإدارية لعمل مصفوفة تتضمن المعالجات العاجلة التي يمكن إتخاذها في الإطار المحلي لتحسين منظومة الكهرباء ومتطلبات المشاريع المستقبلية.