عاجل.. تدمير مسيرة حوثية ثالثة جنوبي السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دمرت الدفاعات السعودية، اليوم الثلاثاء، مسيرة مفخخة ثالثة أطلقتها الميليشيات باتجاه خميس مشيط.



وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وتستمر المليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.