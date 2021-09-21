شكرا لبحثكم عن خبر اول موقف للتحالف العربي بعد سيطرة الحوثي على عين بيحان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سيطرت جماعة الحوثي على اجزاء واسعة من بيحان صباح اليوم. وقالت مصادر لكريتر سكاي:تمكنت قوات الحوثي من السيطرة على منطقة عين بيحان ويقترب من السيطرة على بيحان العلياء (مركز المدينة). واضافوا:الحوثيين الان على حدود منطقة بيحان العليا مركز المدينة. واختتموا:هناك تحليق للتحالف العربي على شبوة دون ان يشن اي غارات حتى الان. وتتكون مديرية بيحان من ٣ مناطق وهي عين بيحان وبيحان العليا(مركز المدينة) بيحان السفلى.

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